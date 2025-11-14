Kış Bakımında Antifriz Kontrolleri Hayati Önem Taşıyor

Kışlık bakım sezonunun açılmasıyla oto tamir ustalarından "antifriz tuzağı" uyarısı geldi. "Kötü marka antifriz, araçta hiç yokmuş gibi olur" diyerek kalitenin önemine dikkat çeken oto tamirciler, ilk kez antifriz konulan araçlarda ise su kaçakları meydana gelebileciğini belirterek, aracın yaklaşık 10 gün takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek ve gerekli bakımları yaptırmak için oto tamircilere başvuruyor. Düzce'de oto tamir ustası Bedirhan Köseoğlu, araçların mutlaka kış bakımına girmesi gerektiğini belirterek, kış bakımıyla ilgili sürücülere bilgi verdi.

"İlk önce antifriz kontrollerini yaptırmalılar"

Havaların soğumaya başladığını belirten Köseoğlu, "Öncelikle yaklaşan soğuklardan kaynaklı araçların sularını mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. İlk önce antifriz kontrollerini yaptırmalılar. Eğer araçta hiç antifriz yoksa bunu mutlaka ihmal etmeyin" dedi.

"Mutlaka her gün kontrol edin"

Sürücülerin bilindik ustalara ya da en yakın sanayiye gidip antifriz kontrollerini yaptırabileceklerini ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Antifriz derecesinin en az eksi 20 dereceye dayanıklı olması lazım. Antifriz koyarken de mutlaka markasına dikkat etmek lazım. Eğer kötü marka kullanılırsa, aracınızın durumu sanki antifriz yokmuş gibi olur. Araca ilk kez antifriz konuluyorsa, pasları açacağı için araçta su kaçakları meydana gelebilir. Bu kaçakların olmaması için aracın öncelikle bir hafta, 10 gün kadar araç sahibinin takibinde olması, mutlaka her gün kontrol edilmesi gerekir. Eğer böyle bir probleminiz yoksa herhangi bir problem yaşamazsınız. Eğer ihmal ederseniz biraz cebiniz yanabilir. Ayrıca lastiklerini zaten ihmal etmesinler." - DÜZCE