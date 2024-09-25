Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valisi Olarak Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İskenderun Kaymakamlığından Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek, görevine başladı.

Demiryürek, Valiliğe gelişinde vali yardımcıları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Vali Demiryürek, Ahiliğin başkenti, ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri, ilim ve irfan önderlerinin memleketi Kırşehir'e Vali olarak atanmaktan onur duyduğunu söyledi. Yönetimde temel yaklaşımının insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, katılıma açık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir yönetim olacağını vurgulayan Vali Murat Sefa Demiryürek, "Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, garibanlarımız, kimsesiz ve yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardımlara, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kırşehir'in daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Vali Demiryürek daha sonra il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı. - KIRŞEHİR