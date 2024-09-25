Üye Girişi
Haberler

Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valisi Olarak Görevine Başladı

Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valisi Olarak Görevine Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla İskenderun Kaymakamlığından Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek, görevine başladı. Demiryürek, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini ve çeşitli sosyal gruplarla birlikte çalışarak Kırşehir'i daha ileriye taşımak için gayret göstereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İskenderun Kaymakamlığından Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek, görevine başladı.

Demiryürek, Valiliğe gelişinde vali yardımcıları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Vali Demiryürek, Ahiliğin başkenti, ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri, ilim ve irfan önderlerinin memleketi Kırşehir'e Vali olarak atanmaktan onur duyduğunu söyledi. Yönetimde temel yaklaşımının insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, katılıma açık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir yönetim olacağını vurgulayan Vali Murat Sefa Demiryürek, "Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, garibanlarımız, kimsesiz ve yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardımlara, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kırşehir'in daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Vali Demiryürek daha sonra il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valiliği Yerel Haberler İskenderun Güvenlik Yerel

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });