Kırşehir'deki tarihi ve kültürel alanlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Turizm Haftası nedeni ile Kırşehir'de, tarihi ve kültürel gezi alanlarını gece ve gündüz çekimleriyle havadan görüntüledi.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin görüntülendiği alanlar şehrin zenginliklerini bir kez daha ortaya koydu. Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Kırşehir'de tarihi doku ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, şehirde simge haline gelen Kent Park, Japonlar tarafından yapımı üstlenilen Japon Bahçesi ve halk arasında Anadolu Plajı olarak ünlenen Savcılı gece ve gündüz görünümleriyle mest etti.

İHA muhabirleri tarafından yapılan çalışma şehrin doğal güzelliklerinin de yansımasına neden oldu. - KIRŞEHİR