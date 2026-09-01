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Kırşehir'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Kırşehir'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı
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Kırşehir'de yeni adli yıl, adliye binasında düzenlenen törenle açıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adaletin devletin temeli ve toplum vicdanının teminatı olduğunu vurguladı. Yeni dönemde adaletin tarafsız, bağımsız, etkin ve hızlı işlemesi için çalışacaklarını belirten Ener, 'yargıda hedef süre' uygulamasının temel hedef olduğunu ve geciken adaletin adalet olmadığını ifade etti. Açılış kokteyliyle program sona erdi.

Kırşehir'de yeni adli yıl düzenlenen törenle açıldı.

Adliye binasında düzenlenen törende konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adaletin devletin temeli ve toplum vicdanının teminatı olduğunu söyledi.

Yeni adli yılda adaletin tarafsız, bağımsız, etkin ve süratli şekilde tesis edilmesi için ülke genelinde çalışmaların sürdürüleceğini belirten Başsavcı Ener, "Adalet devletin temeli, toplum vicdanının da teminatıdır. Yeni adli yılda toplum vicdanının tatmin olması için adaletin tarafsız, bağımsız ve etkin bir şekilde, süratli şekilde tesisi için ülke genelinde Adalet Bakanımızın himayelerinde adliyelerimiz ve avukatlarımız gayretle çalışacaktır" dedi.

Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Ener, "Yeni adli yıl içerisinde bir önceki yıllara oranla bazı hususlarda daha hızlı, daha etkin olacağımızın taahhüdünü şimdiden verebiliriz. Bu anlamda, 'yargıda hedef süre' uygulamasının, geciken adaletin adalet olmadığı anlayışıyla temel hedefimiz olduğunu belirtmek isterim. Gecikmeksizin yargı hizmetlerinin tesis edilmesi için gayret göstereceğimizi huzurunuzda taahhüt ediyorum" diye konuştu.

Program, adliyede düzenlenen açılış kokteyli ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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