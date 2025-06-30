Kırşehir'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Kırşehir'de Yaz Kur'an Kursları Başladı
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Kırşehir'deki Hamidiye Camii'nde yaz dönemi Kur'an kursları açıldı. Çocuklar hem dini eğitim alıyor hem de oyunlarla vakit geçiriyor. Kurslar, çocuklara ahlak ve terbiye eğitimi de sunarak camilere canlılık katıyor.

Kırşehir'de yaz Kur'an kursları başladı. 'Cennet motifli cami' olarak bilinen Hamidiye Camii'nde çocuklar hem Kur'an öğreniyor hem de neşeli vakit geçiriyor.

Hamidiye Camii'nde oluşturulan alanlarda çocuklar hem oyun oynarken hem de Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğreniyor. Ahlak, edep ve terbiye eğitimlerinin de verildiği kurslar, camilere canlılık katıyor. Kursta eğitim alan çocuklardan İbrahim Mertcan Budak, Kur'an kursuna geldiği için mutlu olduğunu belirtti. İbrahim Mertcan, çok güzel vakit geçirdiğini, hem öğrenip hem eğlendiğini söyledi.

Küçük yaşlardan beri Kur'an kurslarına geldiğini ifade eden Kerem Kaya ise, "Cennet motifli camide ders almak beni mutlu ediyor. Kur'an öğrenip oyunlar oynarken arkadaş çevrem de değişiyor" dedi.

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde 1910'larda kerpiçten inşa edilen Hamidiye Camii, yakın dönemde yenilenerek farklı bir görünüme kavuşturuldu. Camide Bakara Suresi'nin 22. ayetinden ilhamla 'cennet bahçesi' teması yoğunlaşırken, girişte asma yapraklı desenler, pencerelerde kavak ağaçları, mihrabın yanında şelale figürü, gökyüzünü yansıtan tavan ve çim görünümlü yeşil halılar dikkat çekiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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