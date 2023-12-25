Kırşehir'de Şehit Gazi Dernekleri'nden teröre kınama

Pençe Kilit Harekatında 12 askerin şehit edilmesinin ardından Kırşehir'de bir araya gelen Şehit Gazi Dernekleri terörü kınadı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi'nde bir araya gelen Muharip Gaziler ve Anadolu Şehit Aileleri Derneği üyeleri yaptıkları ortak açıklamada terör ve iş birlikçilerini kınadı.

Dernek temsilcileri adına konuşan Bahattin Kaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadelenin devam edeceğini ve gazilerle birlikte şehit yakınlarının da devletin yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

Kaya, açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın Kuzeyinde yürüttüğü operasyonda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize ise şifalar dilerim. Milletimiz ve ailelerimizin başı sağ olsun. Kırşehir'de bulunan sivil toplum kuruluşları olarak saldırıları şiddet ve nefretle kınamaktayız. Birlik ve beraberlik içerisinde TSK'nın yanındayız. Yurt içi ve yurt dışında görev alan silahlı kuvvetler mensuplarının yanında ve arkasındayız. Çağrıldığımız takdirde bizlerde aynı mücadeleyi eksiksiz vereceğiz. Son terörist yok edilene dek bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada 12 Türk askeri şehit olmuştu. - KIRŞEHİR