Kırşehir'de nevruz coşkusu: Davul zurna eşliğinde ateş yakıldı

Kırşehir'de Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Cacabey Meydanı'ndaki kutlamalarda davul zurna eşliğinde Nevruz ateşi yakılırken, vatandaşlar yöresel oyunlar oynayarak Nevruz'un coşkusunu yaşadı. Vatandaşların yanı sıra şehir protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte Öğretim Görevlisi Bilge Esirgen, Nevruz'un yeniden doğuşu ve doğanın canlanmasını ifade ettiğini söyledi. Okçuluk Kulübü'nün kurduğu alanda vatandaşlar ok atmayı deneyimledi. Nevruz ateşi üzerinden atlayıp davul zurna eşliğinde halaylar çeken katılımcılar bereket dileğinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı