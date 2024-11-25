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Kırşehir'de Kar Yağışı Tarihi Mekanları Şenlendirdi

Kırşehir'de Kar Yağışı Tarihi Mekanları Şenlendirdi
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Kırşehir'de etkili olan kar yağışı, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi ve Aleaddin Camii gibi tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar, halkın ilgisini çekti.

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi ve Kalehöyük üzerinde yer alan Aleaddin Camii, beyaz örtüyle ziyaretçilerini de büyülüyor. Kar yağışının ardından tarihi dokularıyla öne çıkan alanlar, halkın da ilgisini çekiyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından tarihi alanları gezen Yaşar Tok adlı vatandaş, kar yağışının görsel güzellik oluşturduğunu fakat beklenen yağışın henüz olmadığını söyledi.

Ahiliğin merkezi olan Kırşehir'de Kervansaray Dağları üzerinden yansıyan beyaz örtü, Ahi Evran Külliyesi'ne de farklılık kattı. Kırşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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