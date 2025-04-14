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Kırşehir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırşehir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Kırşehir'de vatandaşlar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Askerlik Şubesi önünden başlayan yürüyüş, Cacabey Meydanı'nda sona erdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de vatandaşlar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Askerlik Şubesi önünde başlayan programa çok sayıda vatandaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Katılımcılar; İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını ve saldırılarını protesto ederek çeşitli sloganlar atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklamalar yapıldı. İl Müftüsü Mustafa Tekin yaptığı konuşmada, Kudüs'ün taşlarının ve mazlumların gözyaşlarının, yaşanan zulme şahitlik ettiğini söyledi.

Program, Gazze halkı için yapılan duanın ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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