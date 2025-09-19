Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı

Kırşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cacabey Meydanında toplanan gaziler, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören sonrası konuşan Türkiye Harp Malulü Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya, gaziliğin imanla yoğrulmuş cesaretin ve vatan sevgisiyle taçlanan fedakarlığın sembolü olduğunu söyleyerek, "Türk milleti tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a, 15 Temmuz'a kadar her dönemde bağımsızlık ve hürriyet uğruna şehit ve gazi olmayı en büyük şeref kabul etti, Gazilerin cesareti ve şehitlerin fedakarlıkları milletin hafızasında daima yaşayacak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek" dedi. - KIRŞEHİR