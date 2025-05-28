Kırşehir'de Bilim Şenliği: Engellilerin Yaşamı Deneyimlendi

Kırşehir'de Bilim Şenliği: Engellilerin Yaşamı Deneyimlendi
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Kırşehir'de düzenlenen Bilim Şenliği'nde vatandaşlar, engelli bireylerin günlük yaşam koşullarını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte özel simülasyonlar ve protez cihazlar kullanılarak engelli bireylerin yaşadığı zorluklar empati ile anlaşıldı.

Kırşehir'de düzenlenen "Bilim Şenliği" kapsamında vatandaşlar, engelli bireylerin yaşantısı deneyimledi.

Cacabey Meydanı'nda kurulan stantta gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar özel simülasyonlar ve protez cihazlar sayesinde günlük yaşamdaki engelleri birebir tecrübe etti. Etkinliğe öncülük eden Ortez Protez Bölümü kurucusu Mustafa Düğer, empati kurmanın önemine dikkat çekerek, "Toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak için onları bir nebze olsun hissetmek gerekiyor" dedi.

Farklı yaş gruplarından birçok vatandaş, tekerlekli sandalye, yürüme zorluğu simülasyonları deneyimledi. Parkurlarda yürümeye çalışan vatandaşlar duygularını paylaştı. Deneyim sırasında duygulanan bazı vatandaşlar, engelli bireylerin yaşamlarının ne denli zor olduğunu yerinde görme fırsatı buldu.

Hilal Deliorman adlı vatandaş engelli bireylerin yaşantısını deneyimlediğini ve çok farklı hissettiğini söyledi. Amin Hafsa Akdoğan ise, "Allah kimseye yaşatmasın diyorum çok kötü bir durum" diye konuştu. Bilim Şenliği süresi boyunca engelli kişilerin yaşamları ve hisleri engelsiz kişilere aktarılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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