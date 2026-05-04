Kırşehir'de bıçak bileme mesaisi başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kırşehir'de bıçak bileme ustalarında yoğunluk başladı.

Tarihi Uzun Çarşı'da yıllardır bıçak bileyen esnaf, bayram öncesi artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Sabah saat 07.30'da iş başı yapan ustalar, akşam geç saatlere kadar çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Vatandaşlardan Özdemir Turcan, bıçaklarını bayram haftasından önce bilettiğini belirterek, "Yoğunluk olmadan işimizi halletmek istedik" dedi. Arif Avşar ise bayram haftasında ciddi bir sıkışıklık yaşandığını ifade ederek, herkesin erken davranması gerektiğini söyledi.

Uzun yıllardır çarşıda esnaflık yapan Murat İşeri de taleplerin arttığını belirterek, "Müşterilerimiz ne kadar erken gelirse bu durum bizler için daha avantajlı oluyor. Bıçakların tamiratlarının son günlere kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız mesaimiz akşam geç saatlere kadar sürüyor" diye konuştu.

Esnaflar, Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için vatandaşların bıçak bileme işlemlerini erkenden yaptırmalarını tavsiye ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

