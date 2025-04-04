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Kırşehir'de Başıboş Sokak Köpekleri Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Kırşehir'de Başıboş Sokak Köpekleri Vatandaşları Tedirgin Ediyor
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor. İnsanlar, köpekler nedeniyle evlerinden çıkamaz hale gelirken, yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

Akpınar'da köpekler yüzünden evinden çıkamadığını ifade eden vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklarla karşılaşıyor. Köpek korkusundan dolayı çocuklarının psikolojinin bozulduğunu iddia eden vatandaşlar, Akpınar'da yetkililerin sokak köpeklerine çare bulmasını istiyor. Adeta kuduza davetiye çıkaran başıboş köpeklerin sokaklarda tehlike arz eder şekilde dolaşması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sokaklarda dolaşmaya korkan Akpınarlı vatandaşlar, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyor.

Olcay Kahraman adlı vatandaş, sokak köpeklerinin ilçede rahatsızlık verdiğini ifade ederek yetkililerin önlem almasını istedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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