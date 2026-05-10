Otizmli ve engelli bireylerin annelerine Anneler Günü ziyareti

Kırşehir'de Anneler Günü dolayısıyla Beyazay Derneği tarafından otizmli ve engelli bireylerin aileleri ziyaret edildi.

Şube Başkanı Adnan Göçmen öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde annelerin Anneler Günü kutlanırken, el emeğiyle hazırlanan kokulu mumdan yapılma çiçekler hediyeler takdim edildi. Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen; "Fedakarlıklarıyla hayatımıza değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Özellikle özel ihtiyaçlı bireylerin anneleri büyük bir sevgi ve sabır örneği gösteriyor. Bugün onların yanında olmak ve küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik" dedi. - KIRŞEHİR

