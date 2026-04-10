Kırşehir'de 181'inci yıla özel polis temalı klip

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentin kültürel alanlarında polislerin çalışmaları kliple anlatıldı.

Kentte, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında şehrin tarihi ve kültürel merkezlerinin görselleriyle hazırlanan video klip ilgi gördü. Klipte, Hirfanlı barajı, Kesikköprü, Kent Park, Ahmet Tozluklu Şehitliği, Cacabey Medresesi, Lale Camii, Ahi Evran Külliyesi ve Seyfe Gölü gibi önemli noktaların yanı sıra Türk Polis Teşkilatı personelinin şehir genelindeki çalışmaları ön plana çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip, vatandaşlardan da beğeni aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı