Kırşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerinin Projesine Destek - Haberler

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin israfı önlemek hedefiyle başlatmış oldukları "Bayat Ekmek Projesi"ne ekipman desteği verdi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin başlatmış oldukları "Bayat Ekmek Projesi"ne bayat ekmek aparatları desteği verildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal hayatın bir parçası olan dayanışma ve farkındalık kampanyalarının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin başlatmış oldukları bu anlamlı projeye Belediye olarak destek verdik. Bilindiği üzere bayat ekmeklerin çöpe gitmesine dur diyecek, sosyal sorumluluk projesi olan Bayat Ekmek Toplama Kutuları ile israfın önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda proje üreten herkese de destek oluyoruz.

Öğrencilerimizin de hem farkındalık yaratmak hem de bayat ekmeklerin çöpe giderek israfını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri bu proje toplumsal duyarlılık oluşturarak vatandaşlarımızın bilinçlenmesine de katkı sunacaktır. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutluyorum."