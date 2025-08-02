Kırşehir Adliyesi 'Sıfır Kadastro Dosyası' Hedefine Ulaştı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Adliyesi, Kadastro Mahkemesi dosyalarının tamamını karara bağlayarak Türkiye'de 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefine ulaşan ilk İl Merkez Adliyesi oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefli çalışma kapsamında, Kırşehir Adliyesi'nde yıllardır devam eden tüm mülkiyet ihtilafları sonuçlandırıldı. Kırşehir Kadastro Mahkemesi'nde bulunan tüm dosyaların karara bağlanmasıyla birlikte, kent merkezi adliyeleri arasında hedefe ilk ulaşan il Kırşehir oldu. Bu kapsamda, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Osman Çakar ve beraberindeki heyet Kırşehir Adliyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve emeği geçen adliye personeline teşekkür edilerek, sürece katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Kırşehir Adliyesi yetkilileri, adli hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR