Kırmızı ışıkla birlikte kumruların ziyafeti başlıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kumruların kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte başlayan ziyafeti görenleri hayrete düşürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde her yıl bahar ayının gelmesiyle birlikte eşine az rastlanan bir olay yaşanıyor. Trafik lambalarının bulunduğu bölgedeki ağaçlara konan kumruların karınlarını doyurmak için geliştirdiği yöntem görenleri hayrete düşürüyor. Trafik ışıklarını adeta birer yemek zili gibi kullanan kumrular, kırmızı ışık yanana kadar ağaçlarda pusuda bekleyip, araçlar durur durmaz tahıl yüklü kamyon ve tırların kasalarına akın ediyor.

Ağaçlarda sessiz bekleyiş

Tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da arpa, mısır ve buğday üretiminin büyük bir kısmı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazilerden sağlanıyor. Hasat sonrası bir kısmı tohum, bir kısmı ise besin maddesi olarak tüketilmek üzere il dışına gönderilirken bir kısmı ise tedbir amaçlı depolarda tutuluyor. Her yıl bahar ayının gelmesiyle birlikte depolarda tutulan tahıllar, yeni ürünlere yer açılabilmesi için kamyon ve tırlarla başka bölgelere taşınıyor. Tahıl nakliyesi yapılırken eşine az rastlanan bir manzara ortaya çıkıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tahıl yüklü kamyon ve tırların güzergahına akın eden kumrular, araçların gelmesini bekliyor.

Kırmızı ışıkla birlikte başlayan ziyafet

Hareket halindeki araçların geçişi sırasında beklemeye devam eden kumrular, kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçiyor. Trafik lambalarını adeta yemek zili gibi algılayan kumrular, ışıklarla duran tahıl yüklü kamyon ve tırlara akın ederek ziyafet çekiyor. Yeşil ışık yandığında ise ziyafete ara veren kumrular, tekrar ağaçlara dönerek yeni araçların yolunu gözlüyor.

Yol kenarındaki bir işletmede usta olarak çalışan Abdullah Aslan, "Araçlar geliyor, kumrular uzaktan gelip tırların kasasındaki buğday, arpa, mısırları yiyor. Herkes rızkını yiyor, onların da rızkı buymuş" dedi.

Çocuklar ise her gün kumruların bu şekilde beslendiğini ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı