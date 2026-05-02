Kırmızı ışıkla birlikte kumruların ziyafeti başlıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kumruların kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte başlayan ziyafeti görenleri hayrete düşürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde her yıl bahar ayının gelmesiyle birlikte eşine az rastlanan bir olay yaşanıyor. Trafik lambalarının bulunduğu bölgedeki ağaçlara konan kumruların karınlarını doyurmak için geliştirdiği yöntem görenleri hayrete düşürüyor. Trafik ışıklarını adeta birer yemek zili gibi kullanan kumrular, kırmızı ışık yanana kadar ağaçlarda pusuda bekleyip, araçlar durur durmaz tahıl yüklü kamyon ve tırların kasalarına akın ediyor.

Ağaçlarda sessiz bekleyiş

Tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da arpa, mısır ve buğday üretiminin büyük bir kısmı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazilerden sağlanıyor. Hasat sonrası bir kısmı tohum, bir kısmı ise besin maddesi olarak tüketilmek üzere il dışına gönderilirken bir kısmı ise tedbir amaçlı depolarda tutuluyor. Her yıl bahar ayının gelmesiyle birlikte depolarda tutulan tahıllar, yeni ürünlere yer açılabilmesi için kamyon ve tırlarla başka bölgelere taşınıyor. Tahıl nakliyesi yapılırken eşine az rastlanan bir manzara ortaya çıkıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tahıl yüklü kamyon ve tırların güzergahına akın eden kumrular, araçların gelmesini bekliyor.

Kırmızı ışıkla birlikte başlayan ziyafet

Hareket halindeki araçların geçişi sırasında beklemeye devam eden kumrular, kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçiyor. Trafik lambalarını adeta yemek zili gibi algılayan kumrular, ışıklarla duran tahıl yüklü kamyon ve tırlara akın ederek ziyafet çekiyor. Yeşil ışık yandığında ise ziyafete ara veren kumrular, tekrar ağaçlara dönerek yeni araçların yolunu gözlüyor.

Yol kenarındaki bir işletmede usta olarak çalışan Abdullah Aslan, "Araçlar geliyor, kumrular uzaktan gelip tırların kasasındaki buğday, arpa, mısırları yiyor. Herkes rızkını yiyor, onların da rızkı buymuş" dedi.

Çocuklar ise her gün kumruların bu şekilde beslendiğini ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti