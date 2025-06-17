Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, randevu ile görüşen vatandaşları valilik makamında kabul etti ve talepleri ilgili kurumlara iletmek üzere talimat verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların taleplerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Turan, vatandaşlarla gerçekleşen görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Turan, devletin her daim milletin hizmetinde olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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