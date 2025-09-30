Kırklareli Valisi Almanya'nın Başkonsolosu'nu Ağırladı

Kırklareli Valisi Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Grienberger'i makamında ağırladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Grienberger'e Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Almanya'nın birçok alanda uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan Turan, bu iş birliğinin artarak sürmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkonsolos Grienberger de yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Grienberger, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KIRKLARELİ