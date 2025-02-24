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Kırklareli Valiliği, CİMER Değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi Oldu

Kırklareli Valiliği, CİMER Değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi Oldu
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Kırklareli Valiliği, CİMER değerlendirmesinde 81 il arasında birinci olarak ödüllendirildi. Vali Uğur Turan, çalışanlarını tebrik ederek vatandaş taleplerine hızlı yanıt verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valiliği CİMER değerlendirmesinde 81 il arasında Türkiye 1'incisi oldu.

Kırklareli Valiliği CİMER değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi olması üzerine Vali Uğur Turan, personeline teşekkür belgesi takdim etti. Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Turan, personelini tebrik ederek vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek örnek çalışma yaptıklarını söyledi.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Turan, "Artık vatandaşlarımız günlük hayatta karşılaştıkları sorunlardan toplumsal ihtiyaçlara kadar her konuda düşüncülerini, görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra memnuniyetleri dile getirmek, teşekkür mesajlarını iletmek ve çeşitli konulardaki isteklerini bildirmek içinde CİMER'e başvurmaktadır. CİMER olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımızdan gelen tüm başvuruları hızlı, etkin ve çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmekteyiz. CİMER'e gelen her başvuruyu özenle inceleyip, başvuran vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa süre cevap vermeyi ve memnuniyetlerini sağlamayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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