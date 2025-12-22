Haberler

Kırklareli'nde veteriner ve hayvan hastanelerine sıkı denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli il genelindeki veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastanelerinde denetimler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, görev alanları çerçevesinde veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edilirken, hayvan sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla il genelindeki hayvan klinikleri, hastaneleri ve veteriner hekim muayenehaneleri kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastaneleri, teknik personelimiz tarafından Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
