Kırklareli'nde Ormanlık Alanlara Giriş 177 Gün Süreyle Yasaklandı
Kırklareli Valiliği, orman yangınları riski nedeniyle 8 Mayıs 2025'ten itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yasak, 31 Ekim 2025'e kadar sürecek ve kurallara uymayanlara idari ceza uygulanacak.
Kırklareli Valiliği, il genelinde 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ormanlık alanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Kırklareli Orman İşletme, Demirköy Orman İşletme ve Vize Orman İşletme Müdürlükleri koordinesinde il sınırları içerisinde ormanlara giriş 8 Mayıs ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 177 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.
Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel