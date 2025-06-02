Kırklareli'nde Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi gıda işletmelerine denetimler arttı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Ekipler merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren gıda işletmelerine denetim gerçekleştirdi. Özellikle et ve et ürünleri satış yapan işletmeleri denetleyen ekipler gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bayram öncesi vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini söyledi.