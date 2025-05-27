Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gece gündüz demeden vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ