Haberler

Kırklareli'nde Filistinli Mazlumlar için Dua Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde Filistinli Mazlumlar için Dua Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Müftülüğü, İsrail saldırıları altında kalarak zor günler geçiren Filistinliler için Hızırbey Camisi'nde dua etti. Programda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Kırklareli'nde İsrail saldırısı altında bulunan Filistinliler için dualar edildi.

Kırklareli Müftülüğü tarafından İsrail saldırısı altında bulunan Filistinliler için Hızırbey Camisi'nde dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü Yusuf Eviş, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değindi.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Eviş, yaralılara acil şifa, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulunuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Karakola düzenlenen hain saldırı kamerada! Parkın içinden geçmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.