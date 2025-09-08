Kırklareli'nde Filistinli Mazlumlar için Dua Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde İsrail saldırısı altında bulunan Filistinliler için dualar edildi.

Kırklareli Müftülüğü tarafından İsrail saldırısı altında bulunan Filistinliler için Hızırbey Camisi'nde dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü Yusuf Eviş, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değindi.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Eviş, yaralılara acil şifa, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulunuldu. - KIRKLARELİ