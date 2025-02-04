Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü etkinliği düzenlendi

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kırklareli'nde kansere marteniçka bileklik dağıtarak dikkat çektiler.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte stant açıldı, balonlar ağaçlara bağlanarak vatandaşlara bilgilendirici broşür ve marteniçka bileklik dağıtıldı.

Dernek Başkanı Remzi Berker, kanser hastalığında erken teşhise dikkat çekerek Kırklareli'nin kanser hastalığının en fazla olduğu iller arasında olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda halk oyunları ekipleri gösteri sundu. - KIRKLARELİ