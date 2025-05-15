Kırklareli'nde Aile Yılı ve Engelliler Haftası çerçevesinde yürüyüş

Kırklareli'nde Aile Yılı ve Engelliler Haftası çerçevesinde yürüyüş
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Kırklareli'nde Aile Yılı ve Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli'nde Aile Yılı ve Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli merkez Cumhuriyet Meydanında toplanan grup bando eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanına yürüdü. Geçekleşen yürüyüşe Vali Uğur Turan, kurum müdürleri, gaziler, engelli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na gelen gruba, engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, farkındalığın önemine değinerek hem engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı"çerçevesinde ailenin toplum içindeki dönüştürücü gücünün hatırlatıldığını belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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