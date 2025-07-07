Kırklareli İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü ve alınan kararların vatandaşlar için hayırlı olması temennisi dile getirildi.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, konuşan Turan, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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