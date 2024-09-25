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Kırklareli'de Huzur Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'de Huzur Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında, güvenlik ve sosyal hizmetler hakkında bilgi verildi. Katılımcılar sorunlarını dile getirdi.

Kırklareli'de huzur toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda huzurun önemine değinen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, sorunlara yönelik de yerinde çözüm geliştirdiklerini söyledi.

Toplantıya katılan kurun yetkilileri yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Daha sonra toplantıya katılan vatandaşlar isteklerini bildirdi.

Gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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