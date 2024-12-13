Kırım Tatarları İhlallerine Dikkat Çekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Karaş,

Rusya'nın Kırım'ı son işgali olan 24 Şubat 2022 tarihinden sonra insan hakları ihlallerinin arttığını belirterek, "Bu insan hakları ihlallerini protesto edenler evlerinden alınıp götürülmekte ve sorgulanmaktadır. Halen Kırım'dan bu şekilde hukuksuzca alınıp götürülen 231 kişinin yüzde 61'ini Kırım Tatarları teşkil etmektedir" dedi.

Dr. Ertuğrul Karaş, Eskişehir Türk Ocağı'nda düzenlenen "Rus İşgalinin 10. Yılında Kırım Tatarları" konulu sohbet toplantısına katıldı. Karaş, burada yaptığı konuşmada, Kırım'ın Rusya tarafından son işgali olan Şubat 2014'ten bu yana 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Rusya'nın Kırım'da yaşamakta olan Kırım Tatarları için zulüm yıllarına geri dönüş olmuştur. Kırım'da Rusya harici en büyük üçüncü kitle nüfusun yüzde 13'ü olan Kırım Tatarları teşkil etmektedir. 1944 sürgününden sonra büyük çoğunluğu 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında başta Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinde gelip yaşamakta olan Kırım Tatarları o yıllarda Ukrayna bünyesinde olan Kırım'a dönmeye başladılar" dedi.

"Protestocular evlerinden alınıp götürülmekte ve sorgulanmaktadır"

Dr. Ertuğrul Karaş, Rusya'nın Kırım'ı işgalinin özellikle 24 Şubat 2022 tarihinden sonra daha da arttığını, insan hakları ihlalleri yaşandığını belirtti. Karaş, şunları söyledi:

"Herhangi bir yasal sebebi olmadan evlerinden alınan insanlara terörist suçlaması yapılmakta, Rusya'nın itibarını zedelendiği gibi hukukta hiçbir karşılığı olmayan maddelerle suçlanarak Kırım'dan birkaç bin kilometre ötede yer alan yerlerde 10-15 yıl süreli hapishanelere gönderilmektedir. Bu insan hakları ihlallerini protesto edenler ise evlerinden alınıp götürülmekte ve sorgulanmaktadır. Halen Kırım'dan bu şekilde hukuksuzca alınıp götürülen 231 kişinin yüzde 61'ini Kırım Tatarları teşkil etmektedir."

Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal konuşmacıya Şükran Beratı takdim etti. - ESKİŞEHİR