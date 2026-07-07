Kırıkkale'de Tekirdağ-Kayseri Seferini Yapan Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 40 Yaralı

(KIRIKKALE) - Tekirdağ'dan Kayseri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kaman-Ankara kara yolunun Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı ve şoförün de etkisiyle devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Otobüste toplam 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyordu. Yaralımızın hastanelere sevki gerçekleştirildi. Yaralılarımızı hem Yüksek İhtisas Hastanesi'ne hem de Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize ve görev alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailelerle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA