Haberler

Kırıkkale'de Tekirdağ-Kayseri Seferini Yapan Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 40 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

(KIRIKKALE) - Tekirdağ'dan Kayseri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kaman-Ankara kara yolunun Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı ve şoförün de etkisiyle devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Otobüste toplam 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyordu. Yaralımızın hastanelere sevki gerçekleştirildi. Yaralılarımızı hem Yüksek İhtisas Hastanesi'ne hem de Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize ve görev alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailelerle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir