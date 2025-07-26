Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Semt Pazarını Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Semt Pazarını Ziyaret Etti
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen Vali, talepleri dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen Vali Makas, hem esnafa hayırlı işler diledi hem de vatandaşlara bereketli alışverişler temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Makas, iletilen konularla ilgili çözüm noktasında ilgili birimlere talimat verdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Makas, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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