Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Görevine Başladı

( KIRIKKALE) - Kırıkkale Valiliği görevine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı.

Sarıibrahim'i Valilik binası önünde il protokolü karşıladı. Karşılama töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Sarıibrahim, Kırıkkale'de görev yapmaktan duyduğu onur ve heyecanı dile getirdi.

Vali Sarıibrahim açıklamasında, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım Kırıkkale Valiliği görevime bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Anadolu'nun kalbinde yer alan savunma sanayisinden tarıma, ulaşımdan sanayiye kadar ülkemizin stratejik damarlarından biri olan 'Cumhuriyet Şehri' Kırıkkale'de görev yapmanın büyük onurunu yaşıyorum. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum."

Görev süresi boyunca hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Sarıibrahim, kapılarının tüm Kırıkkalelilere açık olacağını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Kırıkkale'yi daha ileriye taşımak için kamu ve özel sektör yatırımlarını önemsediklerini ifade eden Vali Sarıibrahim, milletvekilleri, yerel yönetimler, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla uyum ve iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Açıklamasında önceki dönem Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'a da teşekkür eden Sarıibrahim, "Kaymakamlık mesleğine başladığımız günden bu yana düsturumuz üzerimizdeki beyaz gömlekten terin, paçalarımızdan bu kadim toprakların tozunun eksik olmamasıdır. Cenabıallah'tan duamız girdiğimiz yere doğrulukla girmeyi, çıktığımız yerden de doğrulukla çıkmayı nasip etmesidir" dedi.

Vali Sarıibrahim, konuşmasının sonunda görevinin Kırıkkale'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, il protokolünü makamında ağırladı.