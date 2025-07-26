Kırıkkale Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün Adı 'Şehitler Kampüsü' Olarak Değiştirildi

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, merkez kampüsün adını "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirdi.

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği "Zaferin Adı Türkiye" temalı özel oturumda alınan kararla birlikte Prof. Dr. Beşir Atalay ismi kampüsten kaldırılarak yerine "Şehitler Kampüsü" adı verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Kırıkkale, vatan uğruna canını feda eden yiğit evlatlarıyla ülkemizin en fedakar illerindendir. Bu fedakarlığın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için bir sorumluluktur. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosu'nun kararıyla merkez kampüsümüzün ismi 'Şehitler Kampüsü' olarak değiştirilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" denildi. - KIRIKKALE