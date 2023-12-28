Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Eden Personelin Yeni Rütbeleri Verildi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden personelin yeni rütbeleri, Vali Mehmet Makas tarafından verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan komiser yardımcısı 10 personelin rütbeleri, Polisevi'nde düzenlenen törenle verildi. Tören konuşan Vali Mehmet Makas, "Rabbim terfi alacak emniyet mensuplarımıza yeni rütbeleriyle, aziz milletimize ve Kırıkkale'mize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadesini kullandı

Devletin, her daim polisiyle, jandarmasıyla, silahlı kuvvetleriyle güçlü olduğunu ifade eden Makas, devletin aziz milleti için her daim var olduğunu belirterek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket edip, aziz milletimizi baş tacı ederek hizmet yolunda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Törende bir üst rütbeye terfi eden emniyet personeline rütbe işaretleri Vali Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu tarafından verildi.

Vali Makas, törende terfi eden personelini tebrik ederek görevlerinde üstün başarı diledi. - KIRIKKALE