Kırıkkale'de Yılın İlk Kar Yağışı

Kırıkkale'de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan yılın ilk kar yağışı, şehir merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla kışı karşıladı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun gece saatlerinde yerini kar yağışına bırakmasıyla ilçe merkezi ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. İlçe sakinlerine adeta kartpostallık manzaralar sunan kar, hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.