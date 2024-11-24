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Kırıkkale'de Yılın İlk Kar Yağışı

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan kar, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının düşmesine neden olan kar yağışının sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan yılın ilk kar yağışı, şehir merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla kışı karşıladı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun gece saatlerinde yerini kar yağışına bırakmasıyla ilçe merkezi ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. İlçe sakinlerine adeta kartpostallık manzaralar sunan kar, hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kırıkkale'de Yılın İlk Kar Yağışı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Yerel
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