AHMET ÜNAL

Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Maddi hasara neden olan yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren özel madeni yağ fabrikasında, yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangının fabrikada bulunan kızgın yağ alanında küçük çaplı patlamadan çıktığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve Jandarma ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iki saat içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının söndürme çalışmalarına MKEK A.Ş., TÜPRAŞ ve Yahşihan Belediyesi de destek verdi. Olayın ardından Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.