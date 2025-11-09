Haberler

Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 14 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda, dernek başkanının da bulunduğu 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, dernek adresinde yaptığı aramalarda kumar malzemeleri ve para ele geçirdi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda, aralarında dernek başkanının da bulunduğu 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, dernek adı altında faaliyet gösteren adreste yaptıkları aramalarda iskambil kağıtları, okey taşları, alacak–verecek defteri, kamera kayıt cihazı ve bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda dernek başkanı Y.D'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
