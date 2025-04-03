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Kırıkkale'de Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırıkkale'de Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kırıkkale'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Törene ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan için düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kaplan için Gürler Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Merhum gazi, helallik alınmasının ardından dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi. Vali Makas, merhuma rahmet dileyerek, ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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