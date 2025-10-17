Haberler

Kırıkkale'de İçme Suyu ve Yol Çalışmaları Tamamlandı

Kırıkkale'de İçme Suyu ve Yol Çalışmaları Tamamlandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Küçüksarıkayalar köyünde içme suyu sondajı ve sathi kaplama yol çalışmaları tamamlandı. Vali Mehmet Makas, köydeki yatırımları yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Küçüksarıkayalar köyünde içme suyu sondajı ile sathi kaplama yol çalışmaları tamamlandı. Vali Mehmet Makas, köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Bahşılı ilçesine bağlı Küçüksarıkayalar köyünde hem içme suyu hem de yol sorununa kalıcı çözüm getiren yatırımlar tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köyün içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışması yapıldı ve 1,3 kilometrelik sathi kaplama yol köy halkının hizmetine sunuldu.

Vali Mehmet Makas, tamamlanan yatırımların ardından Küçüksarıkayalar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken köyün geleceğine ilişkin taleplerini de aktardı.

Vali Makas, bu ziyaretin ardından Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyünde yapımı tamamlanan 6 kilometrelik sathi kaplama yolu da inceledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
