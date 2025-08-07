Kırıkkale'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan N.U. isimli şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde, JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan aranan N.U. (40) isimli şahıs yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
