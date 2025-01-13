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Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Sıkılaştırılıyor

Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Sıkılaştırılıyor
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 43 ilin geçiş noktası olması nedeniyle siren ve çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti. Vali Makas, şehirdeki güvenlik tedbirleri ve suç oranlarındaki düşüş hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 43 ilin geçiş noktasında siren ve çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti. Vali Makas ayrıca, vatandaşların kanunlara uyumunun ve duyarlılığının şehrin huzur ve güven ortamının korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehrin genel durumu, güvenlik tedbirleri ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Vali Makas, İçişleri Bakanlığı'nın mala ve şahsa karşı işlenen suç oranlarının düşürülmesi hedefinde Kırıkkale'nin başarı gösterdiğini vurguladı. Vali Makas, emniyet ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarını tebrik ederek, "Evden ve iş yerinden hırsızlık gibi olaylarda aydınlatma oranları artarken, suç oranlarında düşüş kaydediyoruz. Bu başarı sadece kurumlarımızın değil, Kırıkkale halkının duyarlılığının da bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Silah kullanımıyla ilgili ağırlaştırılmış yasaların yürürlüğe girdiğini belirten Makas, ruhsatsız silahlarla ilgili denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi. Ayrıca siren ve çakarlı araç kullanımıyla ilgili cezaların artırıldığını hatırlatan Makas, Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktası olması nedeniyle trafik denetimlerine ayrı bir önem verdiklerini aktardı. Vali Makas, Elektronik Denetleme Sistemleri'nde (EDS) hız sınırının bazı bölgelerde 82'ye çıkarıldığını ve bunun sürücüler açısından bir kolaylık sağladığını aktardı. Şehrin ev sahipliği yapacağı büyük etkinlikler hakkında bilgi veren Vali Makas, 24-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye İş Yurtları Fuarı'nın düzenleneceğini açıkladı. Makas, cezaevlerinde üretilen yüzde 100 organik ürünlerin sergileneceği bu etkinliğin Kırıkkale'ye hareketlilik kazandıracağını belirtti. Ayrıca fuardan bir süre sonra da Kalefest'in yapılacağını duyuran Makas, festivalin tasarruf tedbirleri kapsamında sponsor destekleriyle planlandığını ifade etti.

Vali Makas, Kaletepe bölgesinde inşa edilecek Kırıkkale Kalesi projesinden de bahsederek, projenin çay bahçeleri ve dinlenme alanlarını içerdiğini belirtti.

Programa katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da 2024 verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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