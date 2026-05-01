Kırıkkale'de Emekçiler, 1 Mayıs'ta Aynı Halayda Buluştu

(KIRIKKALE) – Kırıkkale'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Emek ve Demokrasi Güçleri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, emekçilerin hak kayıplarına, ekonomik sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu; 1 Mayıs hayatlarla kutlandı.

Kırıkkale'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına KESK Kırıkkale Şubeler Platformu, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri Kırıkkale Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırıkkale Şubesi, TTB Kırıkkale Şubesi, Sosyal Demokrasi Derneği Kırıkkale İl Temsilciliği ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Seda Şimşir yaptı. Şimşir, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının tarihsel mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, emekçilerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara, hak kayıplarına ve artan eşitsizliklere dikkat çekti. Açıklamada, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin korunması, çocuk işçiliğiyle mücadele ile barış ve demokrasi talepleri öne çıkarıldı.

Katılımcılar birlik, dayanışma ve ortak mücadele çağrısında bulunurken, program halayların ardından olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: ANKA
