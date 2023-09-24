Kırıkkale'de Ata Cemevi açılışı yapıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çatallı köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan Ata Cemevi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çatallı köyünde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılan Ata Cemevi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı ve Alevi dedesi Kasım Güvercin tarafından edilen duanın ardından Vali Mehmet Makas, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ile vatandaşların da katılımıyla cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumda birlik ve beraberliği sağlamak adına müthiş çalışmalarının olduğunu söyledi.

"Anadolu insanı kenetlendiği gün, dünyayı yönetir"

86 milyon vatandaşın inancı ve imanının devlet güvencesi altında olduğunu ifade eden Vali Makas, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün artık birlik beraberlik günü. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumda birlik ve beraberliği sağlamak adına müthiş çalışmaları oldu. Camide bizim cemevide bizim. Hangi inanca sahip olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın inancı, imanı, devletin güvencesi altındadır. Anadolu insanı kenetlendiği gün, dünyayı yönetir. Dedelerimiz böyle yapmış. Osmanlıyı Osmanlı yapan Yeniçeri ocakları. Yeniçeri ocağı Bektaşilerden oluşuyor" dedi.

"Gayri Müslim coğrafyada adaleti bizden bekliyor"

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Alevi kültürünün devletin temel ve kurucu dinamiklerinden olduğunu anlatan Makas, milleti ayırmaya çalışanlara da aldanılmaması gerektiğini belirterek, "Bizden artık kalan coğrafyada adaleti bizden bekliyor. Gayri Müslim coğrafyada adaleti bizden bekliyor. Dedelerimizin 3 kıtada at koşturduğu o Bektaşi ocaklarının hakim olduğu Yeniçeri ocağında, 3 kıtada adalet ve hoşgörü vardı" şeklinde konuştu.

Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı ve Alevi dedesi Kasım Güvercin ise, toplu yaşamanın önemine değinerek, "Bir olacağız, bir olacağız ve her yerde de beraber olacağız. Birlikten kuvvet doğar, bizi kimse ayıramaz" dedi. - KIRIKKALE