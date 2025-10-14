Haberler

Kırıkkale'de 200 Yataklı Diyanet Akademisi İncelendi

Kırıkkale'de 200 Yataklı Diyanet Akademisi İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yapımı tamamlanan 200 yataklı Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkez, cami ve Kur'an kursu görevlilerinin eğitimine katkı sağlayacak.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yapımı tamamlanan 200 yataklı Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale'de yakın zamanda hizmete açılması planlanan Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mehmet Makas, İl Müftüsü Mustafa Topal ve ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. 200 yatak kapasiteli ihtisas merkezinde, cami ve Kur'an kursu görevlilerinin yetiştirileceği, eğitim görecek kursiyerlerin büyük bölümünü hafızların oluşturacağı öğrenildi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının da yıl boyunca bu merkezde gerçekleştirileceği belirtildi.

Vali Makas, merkezin din hizmetlerinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.