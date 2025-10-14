Kırıkkale'de 200 Yataklı Diyanet Akademisi İncelendi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yapımı tamamlanan 200 yataklı Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale'de yakın zamanda hizmete açılması planlanan Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mehmet Makas, İl Müftüsü Mustafa Topal ve ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. 200 yatak kapasiteli ihtisas merkezinde, cami ve Kur'an kursu görevlilerinin yetiştirileceği, eğitim görecek kursiyerlerin büyük bölümünü hafızların oluşturacağı öğrenildi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının da yıl boyunca bu merkezde gerçekleştirileceği belirtildi.

Vali Makas, merkezin din hizmetlerinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KIRIKKALE