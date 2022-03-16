Kırıkhan'da gıda ve hijyen denetimleri sürüyor - Haberler

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Kırıkhan'da gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, fırın ve pastanelere yönelik gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, fırın ve pastanelere yönelik gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan denetimler sürüyor.

Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamada, fırın ve pastanelerin hijyen kurallarına uyup uymadıkları ile ekmeklerde gramaj kontrolü yapıldığı ve fiyat etiketleri kontrol edildiği vurgulandı. Denetimler esnasında ise hijyen kurallarına uymayan esnafa gerekli uyarılar yapılıp yasal müeyyideler uygulandığı belirtildi.

Denetimlerin Ramazan ayına kadar ve Ramazan ayı içerisinde de devam edeceği bildirildi. - HATAY

Kırıkhan'da gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

Kırıkhan'da gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Zabıta, Hatay, Yerel, Haberler

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