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Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kırıkhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. İlçe genelinde bulunan tüm camilerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için düzenli aralıklarla temizlenmeye devam edileceği kaydedildi. - HATAY

Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan Belediyesi, Hisarcık, Yerel, Haberler

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