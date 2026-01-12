Haberler

Hüyük'te hayırseverler taziye aracı yaptırdı

Hüyük'te hayırseverler taziye aracı yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayırseverlerin katkılarıyla Kıreli Mahallesi'ne temin edilen taziye aracı, cenazelerde hatim ve taziye işlemlerinin daha düzenli ve konforlu bir ortamda yapılmasını sağlayacak.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilen taziye aracı mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Kıreli Mahallesi'ne kazandırılan taziye aracıyla birlikte, cenazelerin ardından gerçekleştirilen hatim devirleri ve taziye kabul işlemleri artık daha düzenli ve konforlu bir ortamda yapılabilecek. Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, taziye aracının mahalleye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Bundan böyle cenazelerin hatim ve taziye programları bu araçta yapılacak. Destek olan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Araçta; özel yapım tente ve koltuklar, tezgah, el yıkama lavabosu, mutfak ve malzeme dolapları, iç-dış aydınlatma sistemi, temiz ve atık su tankları, hidrofor motoru, elektrik ve su donanımları yer alıyor. İsteğe bağlı olarak split klima, ses sistemi ve jeneratör de kullanılabiliyor.

Taziye aracının hizmete alınması programına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında