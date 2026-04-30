Kimya ve lezzet buluştu

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kimya Haftası" etkinlikleri, zeytinyağının bilimsel analizini tadım sanatı ile birleştirdi. ETO (Edremit Ticaret Odası) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar, öğrencilere ve katılımcılara zeytinyağındaki koku, tat ve aroma algısının kimyasal şifrelerini anlattı.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Kimya Haftası kapsamında bölgenin "sıvı altını" olarak bilinen zeytinyağını bilimsel bir mercek altına aldı. Yüksekokul konferans salonunda gerçekleştirilen "Zeytinyağında Koku-Tat ve Aroma Algısı: Zeytinyağı Tadımı ve Tadım Metodu" konulu etkinlik, kimyanın sadece laboratuvarlarda değil, günlük yaşamın ve sofraların tam merkezinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Edremit Ticaret Odası (ETO) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, zeytinyağının kalitesini belirleyen duyusal analiz yöntemleri teorik ve pratik boyutlarıyla ele alındı.

Etkinlikte, zeytinyağının içerisinde bulunan fenolik bileşenlerin ve uçucu yağların aroma, tat ve koku üzerindeki doğrudan etkisi katılımcılara aktarıldı. Duyusal analiz yöntemlerinin bilimsel temellerini paylaşan Taçar, kaliteli bir zeytinyağında olması gereken "meyvemsilik, acılık ve yakıcılık" gibi özelliklerin kimyasal altyapısını anlattı. Katılımcılar, doğru tadım metodunu öğrenerek zeytinyağındaki kusurları ve olumlu özellikleri nasıl ayırt edebileceklerini deneyimleme fırsatı buldu. Kimya biliminin gıda kalitesi üzerindeki belirleyici rolü, Edremit'in en önemli ekonomik değeri olan zeytinyağı üzerinden somut bir örnekle gözler önüne serildi.

İlgiyle takip edilen etkinliğin sonunda, Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Züleyha Özer Arslankan tarafından katkılarından dolayı Yüksek Kimyager Zülal Taçar'a plaket takdim edildi. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, bölgedeki zeytinyağı üretiminde bilimsel farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve zeytinyağı tadım teknikleri üzerine yapılan karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
500

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı